В Москве директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов встретился с военнослужащими Росгвардии — победителями, призерами и участниками XXXII летних Олимпийских игр в Токио. В ходе торжественного приёма директор Росгвардии вручил спортсменам ведомственные медали «За проявленную доблесть» I степени, а также погоны военнослужащим-олимпийцам, которым присвоено очередное воинское звание.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Виктор Золотов и спортсмены-олимпийцы. . Вручение ведомственных наград спортсменам-олимпийцам Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вручение ведомственных наград спортсменам-олимпийцам Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Спортсмены оставляют свои росписи. Вручение ведомственных наград спортсменам-олимпийцам Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вручение ведомственных наград спортсменам-олимпийцам Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экскурсия для спросменов в музее Росгвардии. Вручение ведомственных наград спортсменам-олимпийцам Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Олимпийский чемпион Виталина Бацарашкина. Вручение ведомственных наград спортсменам-олимпийцам Росгвардии

Среди участников встречи — заслуженные российские борцы вольного стиля младший лейтенант Абдулрашид Саадулаев и прапорщик Завур Угуев, гимнасты старший лейтенант Денис Аблязин и прапорщик Никита Нагорный, героиня Олимпийских игр в Токио спортсменка-стрелок лейтенант Виталина Бацарашкина, синхронистка рядовая Полина Комар и другие известные спортсмены, которые проходят службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Олимпийскиу чемпионы Абдулрашид Садулаев и Завур Угуев. Вручение ведомственных наград спортсменам-олимпийцам Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Олимпийский чемпион Дарья Шмелева. Вручение ведомственных наград спортсменам-олимпийцам Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Олимпийский чемпион Денис Аблязин. Вручение ведомственных наград спортсменам-олимпийцам Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Виктор Золотов, директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Вручение ведомственных наград спортсменам-олимпийцам Ро

«Главный итог ХХХII Олимпийских игр измеряется не количеством драгоценного металла, завоеванного в спортивных баталиях — можно лишить команду зрительской поддержки, флага, гимна и даже пьедестала, но невозможно сломить дух национальной гордости, который всегда питал нас, придавая дополнительные силы в годы самых суровых испытаний, и выступление российских олимпийцев в Токио это убедительно доказало» — отметил директор Росгвардии Виктор Золотов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вручение ведомственных наград спортсменам-олимпийцам Росгвардии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вручение ведомственных наград спортсменам-олимпийцам Росгвардии

После награждения перед спортсменами выступил Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выступление Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ. Вручение ведомственных наград спортсменам-олимпии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выступление Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ. Вручение ведомственных наград спортсменам-олимпии

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Исполнение Гимна РФ. Выступление Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ. Вручение ведомственных наград

Начиная с Олимпиады в Хельсинки 1952 года, военнослужащие правопорядка входят в национальные сборные команды СССР и России. На Олимпийских играх в Токио в состав сборной России вошло 26 военнослужащих Росгвардии. По итогам выступления военнослужащие войск национальной гвардии Российской Федерации завоевали 16 медалей: 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых.