Саратов, 14 октября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Саратовским спортсменам, принимавшим участие в летних Олимпийских играх в Токио, выплатят по 100 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Atos Олимпийские игры

Для получения выплат спортсмены до 15 ноября должны подать документы в областное министерство молодежной политики и спорта. Деньги поступят на счета атлетов до конца года.

От Саратовской области на Олимпийских играх в Токио выступали трое мастеров спорта России международного класса: Кира Степанова (гребля на байдарках и каноэ), Константин Лоханов (фехтование), в соревнованиях по триатлону принимала участие Александра Разаренова. Завоевать олимпийские медали саратовские спортсмены не смогли.

ИА REGNUM напоминает, в конце сентября депутаты Саратовской облдумы в двух чтениях приняли поправки в статью регионального закона «О физической культуре и спорте». Изменения касаются увеличения ежемесячных пособий для спортсменов и их тренеров, имеющих звания и высокие награды, а также постоянно проживающих в регионе.

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