Нальчик, 15 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии прошли чествования Олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене. Власти республики удостоили её за высокие спортивные достижения ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Его вручил спортсменке 14 сентября глава региона Казбек Коков.

filip bossuyt Мария Ласицкене

Торжественная церемония вручения ордена проходила в Колонном зале Дома правительства. Наставник чемпионки — заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры и спорта Кабардино-Балкарии Геннадий Габрилян удостоен благодарности главы республики.

Помимо наград, спортсменка получила премию в размере 1 млн рублей, а её тренеру вручили 500 тыс. рублей. Кроме того, бизнесмены республики подарили Марии Ласицкене квартиру в Нальчике, а Габриляну — автомобиль Toyota Camry, пишет «Чемпионат».

Напомним, Мария Ласицкене на прошедшей Олимпиаде в Токио завоевала «золото» по прыжкам в высоту.

Читайте также: В Кабардино-Балкарии наградили орденом чемпионку Олимпиады Марию Ласицкене