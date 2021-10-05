Москва, 5 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира Алина Кабаева назвала итоги турнира по художественной гимнастике на прошедших в Токио Олимпийских играх ошибочными. Об этом она написала в письме президенту Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ. Как сообщает телеграм-канал «Медиатехнолог», в обращении Кабаева призывает раскрыть всю информацию о действиях судей.

Gs.by Алина Кабаева

Знаменитая гимнастка вместе с высококлассными специалистами и судьями международной категории проанализировала оценки, которые судьи поставили Дине Авериной и Линой Ашрам. Алина Кабаева обращает внимание на ошибку, которую допустили судьи. Так, средний балл у россиянки в упражнении с лентой составил 24.000, а у соперницы из Израиля — 23.300, хотя, по подсчетам экспертов, отрыв должен быть существенно выше. Несмотря на просчеты жюри, победу в олимпийском турнире отдали уронившей ленту в последнем виде Ашрам, а российские гимнастки впервые с 1996 года остались без золота в этой дисциплине.

В такой ситуации необходимо раскрыть полную информацию о судействе, что будет соответствовать основополагающим принципам Олимпийского движения, подчеркивает в письме Алина Кабаева. По ее словам, в спорных ситуациях подобные сведения нельзя скрывать от общественности.

Напомним, что Алина Кабаева последовательно защищает российских гимнасток, оставленных без высших олимпийских наград (сестра Дины Авериной — Арина заняла в Токио 4-е место, при этом тренеры нашей сборной дважды подавали протесты на ее оценки).

«Олимпиада в Токио зафиксировала сегодня опасный прецедент в истории художественной гимнастики, а может быть и в истории спорта, — заявляла ранее знаменитая гимнастка. — Когда победителем становится тот, кто допустил ошибку, а тот, кто выступил безупречно, тот проигрывает. Это, конечно, не спорт».

Российские специалисты и олимпийцы также уверены в судейской ошибке на Олимпийских играх.

«С первого вида израильской спортсменке завышали оценки, — считает олимпийская чемпионка гимнастка Мария Нетесова. — Делали все, чтобы у нее был запас на ошибку перед последним видом. Ненормально, когда олимпийской чемпионкой становится гимнастка, которая роняла снаряд, а второе место занимает та, кто сделала все идеально».

Многие убеждены, что судейское решение может иметь политическую подоплеку. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прямо написала в своем телеграм-канале, что судьи на индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике в Токио пошли на подлог против России на глазах у всего мира.

Высказался на тему этого скандала и Владимир Путин. Президент России заинтересовался, почему результаты считали так долго и не предоставили протоколы.

«Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки. Шесть минут считали… Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Ну, ничего, мы крепче будем!», — с иронией отметил глава государства на встрече с олимпийцами в Кремле.

Теперь спортивная общественность вместе с Алиной Кабаевой ждет ответа главы международной федерации. Вопрос стоит чрезвычайно важный для современного спорта, ведь, как отметила прославленная спортсменка, предельные открытость и прозрачность судейства — это не только условие высокого статуса самого Олимпийского комитета, но и залог поддержания интереса к Олимпиаде со стороны миллионов любителей спорта.