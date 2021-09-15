Лондон, 15 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В допинг-пробе «Б» британского легкоатлета Чиджинду Уджи подтверждено наличие запрещённых веществ. Об этом 15 сентября сообщает Международное агентство тестирования (ITA).

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Отмечается, что в допинг-пробе Уджи обнаружены вещества остарин и S-23.

Напомним, 27-летний Уджа принимал участие в Олимпийских играх в Токио. Он входил в мужскую команду Великобритании в эстафете 4×100 метров, которая завоевала серебряную медаль Игр.

13 августа в его допинг-пробе были обнаружены запрещённые вещества. 8 сентября дело было передано в Спортивный арбитражный суд (CAS), который рассмотрит вопрос об аннулировании результатов британской эстафетной четвёрки. Удже грозит дисквалификация на четыре года.