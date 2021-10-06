Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и по совместительству депутат украинского парламента Жан Беленюк заявил, что хочет продать свою золотую медаль, полученную на Олимпиаде в Токио, и направить вырученные за нее деньги на благотворительность. Об этом спортсмен-депутат написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Муха Альфонс Мариа Павлин

«Друзья, хочу сделать доброе дело! Очень многие уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привез из Токио. Она честь и гордость нашей страны, и благодарен Богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины! Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги передать на благотворительную помощь больным детям!» — написал Беленюк.

Решение украинского политика-спортсмена оценили на украинском телеграм-канале «Украина Сейчас», на YouTube-канале Klymenko Time, а также на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие поддержали намерение Беленюка, однако были и те, кто критически отнеслись к данному решению, отметив, что это, по их мнению, пиар и Беленюк как депутат мог бы принять законы, благодаря которым на государственном уровне больным детям будет оказываться помощь, и дети не будут нуждаться в благотворительности.

«Думаю, это фейк. Настоящий спортсмен так не сделает никогда. Это высшая награда в спорте. Это золото Олимпиады», — отреагировал Олег Л.

«Настоящие спортсмены, которые становиться олимпийскими чемпионами, не торгуют своими медалями, а если он хочет помочь, он может найти другой способ благотворительности, тем более он личность известная», — написал Эфраим С.

Cc) Andriy Makukha Олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк (Украина) (

«Когда человек действительно хочет помочь, он не кричит об этом на каждом шагу. А это чистой воды лицемерие», — считает Winslow.

«Вопрос в другом. А почему он не выделил на благотворительность те деньги, которые ему выплатили за золотую медаль? На секундочку, это 125 000 долларов. Поэтому, это обычный хайп, самый дешёвый и который не стоит усилий», — добавил Vladislav T.

«Что это за спортсмен, который продаёт свои награды!!! Грош цена такому спортсмену, опустившемуся до такого неуважения к самому себе!..» — отметил felix grant.

«Пусть оставит себе на память! Ведь хоть что-то сделал хорошее для страны, будучи депутатом!» — написала одна из комментирующих.

«Добрые дела нужно делать молча! Я уверен в том, что каждый день много простых людей делают добрые дела и не нуждаются в тупом пиаре», — отреагировал Юрий П.

«Это его решение! На мой взгляд — верное!» — написала Светлана Г.

«Конечно, можно продать свою медаль, толку от этого будет ноль, но ты про*срешь даже то, на что в минуты, когда у тебя не лучшие дни, ты мог бы смотреть и вспоминать. Дело-то, конечно, хозяйское, но совершенно недальновидное…» — пишет Алексей П.

«На помощь больным детям?.. Он же во власти, пускай законы принимает такие, чтоб больные дети не нуждались ни в чём…» — подытожила Юльченок Щ.

Читайте также: Сеть: «А вот вприсядку зря плясал». Депутат Рады завоевал в Токио «золото»