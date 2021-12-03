Токио, 3 декабря, 2021, 07:44 — ИА Регнум. Организаторы Олимпиады и Паралимпиады в Токио летом 2021 года сэкономили 150 млрд иен ($1,3 млрд) из выделенного на проведение состязаний бюджета благодаря отсутствию на трибунах зрителей. Об этом 3 декабря сообщает газета Yomiuri.

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Решение провести Игры без допуска зрителей было принято из-за угрозы распространения коронавируса. Проведение соревнований с пустыми трибунами позволило значительно сократить расходы на персонал, отпала необходимость нанимать дополнительных сотрудников для измерения температуры и осмотра вещей при входе на стадионы и т. д. Отсутствия в залах болельщиков также позволило сэкономить и на мерах против жары.

Отмечается, что это позволило компенсировать потерю запланированного дохода от продажи билетов на соревнования, поскольку потенциальным зрителям (японцам и иностранцам) было возвращено порядка 90 млрд иен ($795 млн) за ранее купленные билеты.

Напомним, что общий бюджет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио первоначально составлял 1,35 трлн иен ($11,9 млрд). Перенос соревнований и дополнительные меры против коронавируса увеличили его до 1,64 трлн иен ($14,4 млрд).

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