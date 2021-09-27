Улан-Батор, 27 сентября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ вручил правительственные награды спортсменам, которые успешно выступили в Олимпиаде и Паралимпиаде Токио-2020.

Olympic.ru Олимпиада в Токио 2020

«В Олимпийских играх, которые были организованы в непростых условиях, участвовали 43 монгольских спортсменов, в паралимпийских — 11. Наши спортсмены получили одну золотую медаль, одну серебряную и три бронзовые медали. Я, как премьер-министр, горжусь вами. Правительство, уделяя особое внимание тренировке спортсменов и подготовке будущих поколений спортсменов национальной сборной, решило создать государственный центр по подготовке и тренировке спортсменов», — заявил премьер-министр на церемонии вручения наград.

Монгольский спортсмен Энхбаярын Содномпилжээ, завоевавший золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио по пауэрлифтингу, получил 120 млн тугриков (3,3 млн рублей) и ключи от трехкомнатной квартиры. Борец Саид Моллаи, который в 2019 году принял гражданство Монголии и завоевал серебряную медаль в Токио, награжден двухкомнатной квартирой и 60 млн тугриков. Дзюдоистка Монхбатын Уранцэцэг и дзюдоист Цэнд-Очирын Цогтбаатар, которые завоевали бронзовые медали, получили двухкомнатные квартиры и награды по 30 млн тугриков. Также денежные награды от 10 по 30 млн тугриков получили тренеры, спортсмены, занявшие пятое место в олимпийских играх, монгольские олимпийские судьи, женская команда по баскетболу, которая впервые в истории Монголии участвовала в олимпиаде, а также дизайнеры, которые создали костюмы для спортсменов.