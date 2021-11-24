Омск, 24 ноября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Чемпионы Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио Виталина Бацарашкина и Александр Кузюков станут почётными гражданами Омска. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 ноября в правительстве Омской области.

Omskportal.ru Олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина

Виталина Бацарашкина — заслуженный мастер спорта. В Токио в 2021 году она завоевала два олимпийских «золота» и «серебро» в стрельбе. Омичка стала первой в составе российской сборной олимпийской чемпионкой на этих Играх.

Фехтовальщик Александр Кузюков — заслуженный мастер спорта России. Он дважды поднимался на высшую ступень пьедестала Параолимпийских игр. Кузюков выиграл «золото» в командном турнире и был сильнейшим в личных соревнованиях шпажистов.

Соответствующее решение приняла комиссия при мэре Омска о присвоении званий. В ближайшие дни кандидатуры спортсменов рассмотрят на заседании городского совета.