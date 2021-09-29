Махачкала, 29 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Власти Дагестана поощрили участников Олимпийских игр в Токио. Денежные премии получили чемпионы и призеры игр, а также их наставники, сообщили в пресс-службе главы субъекта РФ.

George Hodan Олимпиада

На встрече с олимпийцами 27 сентября врио главы Дагестана Сергей Меликов вручил сертификаты на 4 млн рублей победителям игр в Токио и их тренерам, призеры и их наставники получили из рук руководителя субъекта РФ по 2 млн рублей.

Напомним, на прошедших Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио спортсмены из Дагестана принесли в копилку сборной России восемь медалей, в том числе три золотые и пять бронзовых.

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