Ярославль, 15 сентября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Губернатор Дмитрий Миронов вручил сертификаты на квартиры в Ярославле серебряному призеру XXXII летних Олимпийских игр в Токио Анастасии Галашиной и ее тренеру Светлане Самухиной. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов и Анастасия Галашина

Церемония награждения прошла в новом физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Дядьковская в Ярославле.

«Мы все следили за выступлением Анастасии на Играх в Токио и искренне переживали за нашу спортсменку. В условиях высочайшей конкуренции ей удалось собраться с силами и показать превосходный результат. Для Анастасии это первая Олимпиада, а дебют — всегда непрост. Огромного уважения заслуживает не только медаль, которая, к слову, стала первой для сборной России в этом турнире, но и сам факт участия ярославцев на олимпиаде», — заявил губернатор Дмитрий Миронов.

Напомним, что Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль в первый соревновательный день Олимпийских игр 24 июля 2021 года, став второй в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Кроме сертификатов на квартиры в новостройках, ярославские олимпионики и их тренеры получили денежные поощрения от правительства области. Как сообщила пресс-служба губернатора, Анастасия Галашина получит 400 тысяч рублей, Светлана Самухина — 70 тысяч. Так же губернаторскую выплату получат участник Олимпийских игр в плавании на открытой воде Кирилл Абросимов и его тренер Рафаэль Зайнагутдинов.