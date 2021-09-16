Ульяновск, 16 сентября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Участников олимпийских и параолимпийских игр в Токио наградят медалью почёта Ульяновской области. Соответствующее решение поддержали депутаты гордумы на внеочередном заседании, сообщается на сайте парламента.

Ugd.ru Заседание гордумы Ульяновска

Ульяновскую область в составе национальной олимпийской команды представлял Варвара Баранова, которая заняла седьмое место на соревнованиях по гребле на байдарках-двойках.

Ещё четыре спортсмена боролись за медали на Параолимпиаде. Бронзовые медали завоевали легкоатлеты Никита Котуков (прыжки в длину) и Анастасия Соловьева (дистанция 400 метров). При этом Котуков, прыгнув на 7,34 метра, установил личный рекорд среди спортсменов функционального класса.

Дзюдоистка Ольга Забродская на Параолимпийских играх стала четвертой. Также в соревнованиях приняла участие штангистка Кристина Соболь.

Руководитель комитета по культуре и спорту гордумы Дмитрий Кочкарев подчеркнул, что «все эти спортсмены — настоящие звезды, люди с большой мотивацией, которые сильны духом, и своим ежедневным трудом достигают высот». Парламентарии согласовали документы на присвоение им медалей почёта Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, с завоеванием бронзовых медалей спортсменов поздравил врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских, отметив их «невероятное мужество, целеустремлённость и сила духа» и назвав их «достойным примером для подрастающего поколения».