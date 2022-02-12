Москва, 22 марта, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Российский космонавт Анна Кикина, которая является единственной женщиной в отряде космонавтов государственной корпорации «Роскосмос», вернулась в Россию. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба госкопорации в своём Telegram-канале.

Валерий Шарифулин/ТАСС Космонавт Роскосмоса Анна Кикина во время встречи

«Сегодня утром в «Домодедово» приземлился особый борт — в Россию вернулась единственная женщина в отряде Роскосмоса Анна Кикина!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что после возвращения женщина-космонавт в течение нескольких недель под руководством специалистов, которые оценят состояние её здоровья, будет проходить реабилитацию в Звёздном городке.

Также указывается, что после этого врачи Центра определят для Кикиной дальнейший план восстановления, и уточняется, что 23 марта будет проведена послеполётная конференция с её участием.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта российский космонавт Анна Кикина вернулась на Землю на американском управляемом корабле Crew Dragon. Вместе с ней прибыли астронавты NASA Джош Кассада, Николь Манн и японец Коити Ваката.