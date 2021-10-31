Победа гражданки России Дины Авериной, ставшей 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, чей результат побил рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей мировых первенств, вызвал реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 30 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Mos.ru Дина Аверина

"Вот и доказала она наконец-то всем своим завистникам, что она лидер в художественной гимнастике! Молодец!» — считает Татьяна О.

Многие пользователи пришли к выводу, что Дина по праву одержала оглушительную победу, в результате чего наконец-то восторжествовала справедливость, после всех злоключений наших гимнасток на Олимпиаде в Токио.

«Какие же бывают талантливые и красивые у нас девчонки. Завидую. Тем не менее желаю Диночке только успехов, побед и всех благ!» — пишет Emili H.

Bauken77 Евгения Канаева

Некоторые комментаторы отмечают, что такие высокие результаты стоят долгих лет изнурительных тренировок, и мало кто может пройти этот тернистый путь спортивной карьеры до конца столь достойно, являясь при этом лицом своего государства в том или ином виде спорта.

«Неимоверным трудом достигается такая победа. Думаю, она не один раз мечтала быть обычной девчонкой с обычной профессией, потому что жизнь в спорте не сладкая. И награды политы слезами. Никому из своих детей и внуков не пожелаю идти в спортсмены, но если выберут, то обязательно буду помогать. Это тоже подвиг ради страны — представить достойно Россию. Горжусь, молодец, красавица!» — написала Анна С.

Часть людей считает, что после всех обвинений в сторону российского спорта, крайне важно видеть, что наши спортсмены не пали духом, а готовы всему миру доказать, что никакой допинг не нужен, чтобы занимать первые места.

«У нас всегда была самая сильная школа гимнастики. Наши девочки работают над своим результатом день и ночь, совершенно не жалея себя, без всяких допингов и подтасовок. Достойно уважения», — указывает Виктория В.

Mos.ru Арина Аверина

Ряд пользователей указывает на то, что позорное решение судей на Олимпиаде в Токио должно остаться на их совести, а наши спортсменки смотрят в будущее и завоёвывают золотые медали одну за другой.

«Жалко, что на Олимпиаде наших девчонок засудили. Никто не забыл тот случай. Мы все поддерживаем наших спортсменок, которые уже доказали, что они у нас самые лучшие и сильные, хотя мы, конечно, в этом и не сомневались», — отмечает Павел В.

«Российская школа художественной гимнастики одна из сильнейших мире! И в очередной раз она это доказала. А позорный выбор жюри на последних Олимпийских играх так и останется позорным пятном на репутации этих соревнований», — поделился своим мнением Батыр Ш.

Напомним, 30 октября гражданка России Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и превзошла рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей мировых первенств. Спортсменка сумела одержать победу в индивидуальном многоборье, заработав 108,400 балла, за ней со 105,300 балла второе место заняла гражданка Белоруссии Алина Горносько, а на третьем — сестра-близнец Дины Арина Аверина со 103,200 балла.