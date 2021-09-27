Токио, 27 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Власти Японии не зафиксировали кибератак на инфраструктуру Олимпийских и Паралимпийских игр, заявил генеральный секретарь правительства страны Кацунобу Като на заседании стратегического штаба по кибербезопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

«В результате предварительной подготовки и предпринятых в период проведения адекватных мер кибератак, которые могли бы оказать влияние на проведение Игр, не было зафиксировано», — цитирует его телеканал NHK.

Он добавил, что полученный опыт и успешные результаты можно будет использовать в дальнейшем.

Как сообщало ИА REGNUM, на Олимпийских играх в Токио, которые состоялись с 23 июля по 8 августа в Японии, организаторы из-за пандемии приняли решение максимально изолировать участников мероприятия от остальной страны. В результате соревнования проходили в отсутствии зрителей.