Брянск, 15 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. С участниками XXXII летних Олимпийских и XVI Параолимпийских игр в Токио, представлявших Брянскую область, встретился 14 октября губернатор Александр Богомаз, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Олимпийские игры в Токио в 2020

Две бронзовые медали в беге на 100 и на 200 метров завоевал параолимпиец Артём Калашян, указом президента РФ он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Александр Хрупин стал четвёртым, а Сергей Шаталов — седьмым в толкании ядра на Параолимпиаде. Бронзовый призёр чемпионата мира Илья Иванюк занял на Олимпиаде в прыжках в высоту девятое место.

«Для меня большая честь приветствовать в этом зале участников игр, ведущих спортсменов и тренеров Брянской области. Я хочу выразить слова признательности каждому из вас за ваш ежедневный и многолетний труд на пути к высоким спортивным достижениям и к самому заветному для каждого спортсмена — вершинам олимпийского пьедестала! Все ребята — часть спортивной истории нашей великой страны, нашей Брянской области! Они и их тренеры — гордость Брянщины, гордость России!» — сказал губернатор.

С 2015 года в Брянской области построено 72 спортивных объекта, 26 из них вводятся в эксплуатацию в этом году. С 1 июня 2021 года средняя зарплата тренеров и тренеров-преподавателей в детско-юношеских и спортивных школах в Брянской области была увеличена до 57 тысяч рублей.