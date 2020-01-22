Обрушение здания ИТМО в Санкт-Петербурге
Проект восстановления пострадавшего корпуса ИТМО в Петербурге пока не готов
В Смольном пока не видели проекта восстановления обрушившегося корпуса Университета ИТМО на улице Ломоносова в центре Петербурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 22 января глава городского комитета по охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров. «ИТМО проектирует воссоздание. Мы выдали им...
22 января 2020
Университет ИТМО в Петербурге оштрафовали за обрушение здания-памятника
Петербургский городской суд подтвердил назначенный ранее районным судом Петербурга штраф Университету ИТМО в связи с частичным обрушением учебного корпуса вуза на улице Ломоносова, 9А, произошедшим в феврале 2019 года. Университет, находящийся в федеральном подчинении, оштрафован на 500 тыс. рублей...
22 ноября 2019
Удовлетворен иск властей Петербурга к ИТМО в связи с обрушением
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга во вторник, 6 августа, частично удовлетворил иск комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) к петербургскому университету ИТМО, обязав федеральный вуз не позже 2021 года восстановить учебный корпус...
6 августа 2019
Возобновлены занятия в двух корпусах ИТМО в Петербурге
В Санкт-Петербурге со вторника, 19 марта, возобновились занятия в двух корпусах Университета ИТМО на улице Ломоносова, д. 9. Эти здания признаны безопасными для пребывания людей, хотя и находятся по соседству с корпусом, где 16 февраля произошло масштабное обрушение конструкций. «Результаты...
19 марта 2019
Комитет Смольного подал в суд на ИТМО в связи с обрушением здания-памятника
Подчиненный правительству Санкт-Петербурга комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) подал иск к федеральному Университету ИТМО с требованием восстановить обрушившееся учебное здание, которое является памятником архитектуры регионального...
10 марта 2019
Завершен разбор завалов в здании ИТМО в Петербурге
Специалисты завершили разбор завалов на месте обрушения в учебном корпусе Университета ИТМО на улице Ломоносова в Петербурге. Одновременно приняты все необходимые меры для предотвращения дальнейшего разрушения. «Разобрано и расчищено около 2000 кубометров конструкций и строительного мусора. Остатки...
4 марта 2019
До 120 человек с техникой продолжают разбор завалов на месте ЧП в ИТМО
На улице Ломоносова в центре Петербурга продолжается ликвидация последствий обрушения части учебного корпуса Университета ИТМО. На сегодняшний день разобрано и расчищено 100 кубометров строительных элементов и мусора, причем для извлечения крупногабаритных конструкций используется мощный кран. Об...
20 февраля 2019
ИТМО продлил отмену занятий во всех корпусах на улице Ломоносова
Петербургский Университет ИТМО продлил отмену занятий во всех учебных корпусах на улице Ломоносова в центре Северной столицы. Это связно с продолжением работы сотрудников МЧС на месте обрушения в одном из корпусов и обследованием соседних зданий. Как сообщается на сайте ИТМО, учебные занятия в...
20 февраля 2019
В ремонте рухнувшего здания ИТМО использовали несогласованные материалы
Ремонтные работы в корпусе Университета ИТМО, где произошло обрушение, велись с использованием материалов, которые не были согласованы в проекте. Сами материалы с нарушением требований проекта хранились внутри здания, а не во дворе. Университет ИТМО уже привлекался к административной...
19 февраля 2019
Власти признали перегруз стройматериалов в обрушившемся здании ИТМО
Перегруз строительных материалов, которые хранились в корпусе Университета ИТМО, остается основной версией причин обрушения перекрытий исторического здания в центре Петербурга. Об этом говорят чиновники городского ведомства по охране памятников. Тем временем в самом ИТМО подсчитали предварительный...
19 февраля 2019
Возможность сноса здания ИТМО в Петербурге пока не рассматривается
Судьба пострадавшего от масштабного обрушения здания петербургского Университета ИТМО на улице Ломоносова будет решаться на федеральном уровне. Власти Петербурга не рассматривают возможность сноса, но готовы оказать содействие в восстановлении постройки. Однако для начала необходимо до конца...
18 февраля 2019
Пострадавший корпус ИТМО можно спасти только полной реконструкцией
Конструкции учебного корпуса № 2 Университета ИТМО на улице Ломоносова, д. 9, уже давно исчерпали свои несущие способности. После обрушения, которое произошло в этом корпусе вечером 16 февраля 2019 года, можно говорить лишь о полной реконструкции здания с заменой основных несущих конструктивных...
18 февраля 2019
Под обломками в аварийном корпусе ИТМО людей не нашли
Спасатели продолжают разбирать завалы обрушившегося корпуса Университета ИТМО на улице Ломоносова в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу, никакого нового развития история пока не получила — людей под завалами не обнаружили...
18 февраля 2019
ИТМО отменил занятия во всех корпусах, соединенных с аварийным зданием
Руководство Университета ИТМО в Петербурге 18 и 19 февраля отменило учебные занятия во всех корпусах на улице Ломоносова и обратилось с просьбой о проведении дополнительной экспертизы зданий, соседствующих с тем, где 16 февраля произошло обрушение. Напомним, перекрытия с пятого по первый этаж, а...
17 февраля 2019
Общая площадь обрушения в здании ИТМО составила 1000 кв. метров
Площадь обрушения в здании университета ИТМО в Санкт-Петербурге составила порядка 1000 кв. метров. Никто из студентов и сотрудников университета при обрушении учебного корпуса на улице Ломоносова не пострадал. Об этом сообщил 17 февраля вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов по итогам...
17 февраля 2019
Здание ИТМО укрепляют распорками перед дальнейшим разбором завалов
Сотрудники МЧС с помощью распорок укрепляют здание университета ИТМО на улице Ломоносова в Петербурге, где в субботу, 16 февраля, произошло обрушение перекрытий. После завершения этой работы начнется разбор завалов с использованием тяжелой техники, сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. «По...
17 февраля 2019
Обрушение в ИТМО: к ремонту здания уже были вопросы
Обрушение кровли и перекрытий пяти этажей, произошедшее 16 февраля 2019 года в учебном корпусе Университета ИТМО на улице Ломоносова в историческом центре Петербурга, стало не первым инцидентом в этом историческом здании. К тому, как велся в нём ремонт, уже возникали вопросы у контролирующих...
17 февраля 2019
Обрушение перекрытий в петербургском вузе попало на видео
Перекрытия с пятого по второй этаж обрушились в пятиэтажном здании НИУ ИТМО в Санкт-Петербурге. Короткая запись момента обрушения доступна для просмотра на видеохостинге YouTube. В кадре виден коридор одного из корпусов университета. По стене идет трещина, части стены падают на пол. В какой-то...
17 февраля 2019
ИТМО: Все учебные группы были эвакуированы из обрушившегося здания
Все учебные группы, которые занимались в субботу, 16 февраля, в здании Университета ИТМО на улице Ломоносова, 9, в Санкт-Петербурге, успешно эвакуировались из аварийного корпуса. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Там рассказали, что сотрудники ИТМО произвели контрольный обзвон преподавателей...
16 февраля 2019
ЧП в здании университета ИТМО: Беглов выразил благодарность сотрудникам МЧС
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил благодарность сотрудникам МЧС и других спасательных служб, которые работают на месте обрушения перекрытий в здании университета ИТМО на улице Ломоносова. Об этом передаёт в субботу, 16 февраля, корреспондент ИА REGNUM. В частности, Беглов...
16 февраля 2019