Санкт-Петербург, 18 февраля, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Спасатели продолжают разбирать завалы обрушившегося корпуса Университета ИТМО на улице Ломоносова в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый ИТМО

Дарья Драй ИА REGNUM Разбитые окна

Дарья Драй ИА REGNUM Работы на месте разрушения крыши

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу, никакого нового развития история пока не получила — людей под завалами не обнаружили, спасатели постепенно разбирают обломки с помощью специальной техники.

Дарья Драй ИА REGNUM Работы на месте разрушения крыши

Перекрытия и крыша корпуса №2 по улице Ломоносова, д.9, который принадлежит ИТМО, рухнули около 17:19 16 февраля. В этот момент в корпусе находились люди — как студенты, так и преподаватели, так как в университете шли занятия.

В сеть попала запись трескающейся стены в коридоре ИТМО и одна секунда масштабного обрушения — после этого оператор бросился бежать.

Дарья Драй ИА REGNUM Машины аварийной службы у ИТМО

Дарья Драй ИА REGNUM Работы на месте разрушения крыши

Выяснилось, что в процессе ремонта рухнули кровля и деревянные перекрытия с пятого по первый этажи. С места ЧП были эвакуированы 86 человек, 26 из них — по пожарной автолестнице через оконный проем пятого этажа. Погибших и пострадавших нет.

Дарья Драй ИА REGNUM Машины аварийной службы у ИТМО