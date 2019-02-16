Санкт-Петербург, 16 февраля, 2019, 22:22 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил благодарность сотрудникам МЧС и других спасательных служб, которые работают на месте обрушения перекрытий в здании университета ИТМО на улице Ломоносова. Об этом передаёт в субботу, 16 февраля, корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Александр Беглов на месте ЧП

В частности, Беглов отметил высокую готовность всех городских оперативных служб к реагированию на ЧП. По указанию губернатора, в Смольном создан Оперативный штаб, который возглавляет вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. Штаб будет работать до окончательного прояснения ситуации.

Тем временем к зданию, где произошло обрушение, прибыл новый отряд спасателей. Кинологи рассказали журналистам, что их служебные собаки пока не нашли признаков наличия пострадавших под завалами.

В настоящее время поисковые работы продолжаются.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, перекрытия с пятого по второй этаж в пятиэтажном здании НИУ ИТМО (Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) обрушились в Санкт-Петербурге 16 февраля 2019 г.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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