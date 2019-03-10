Санкт-Петербург, 10 марта, 2019, 22:43 — ИА Регнум. Подчиненный правительству Санкт-Петербурга комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) подал иск к федеральному Университету ИТМО с требованием восстановить обрушившееся учебное здание, которое является памятником архитектуры регионального значения, по адресу ул. Ломоносова, д.9, лит. А.

Дарья Драй ИА REGNUM Корпус ИТМО на улице Ломоносова

Рассмотрение иска КГИОП к Университету ИТМО назначено в Петроградском районном суде на утро 10 апреля 2019 года, это значится в картотеке суда. По данным «Коммерсанта», КГИОП с помощью судебного иска хочет обязать вуз полностью восстановить аварийное здание не более чем за 2,5 года.

В пресс-службе ИТМО 7 марта сообщили, что в настоящее время «проводится подготовка к выполнению задания КГИОП на проведение специальных работ по сохранению здания коммерческого училища, являющегося объектом культурного наследия».

Напомним, частичное обрушение здания Императорского коммерческого училища, построенного во второй половине XIX века, произошло вечером 16 февраля на улице Ломоносова, где расположено еще несколько корпусов ИТМО. В здании на площади в 1000 кв. метров рухнули часть кровли и перекрытий с 5-го по 1-й этаж. При ЧП никто не погиб и не пострадал, из здания успели эвакуировать 86 человек.

Органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили по факту обрушения уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»). Основной версией инцидента власти называют нарушения при ремонте здания, в частности, складирование тяжелых материалов в помещениях.

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4 марта был завершен разбор завалов в месте обрушения. В настоящее время из зоны обрушения вывозится строительный мусор. По данным руководства ИТМО, ущерб от обрушения составил не менее 70 млн рублей. Занятия во всех корпусах ИТМО на улице Ломоносова были отменены.

Как отмечают в университете, продолжается обследование технического состояния всех корпусов на улице Ломоносова «для подтверждения того, что обрушение не повлияло на другие корпуса данного учебно-научного комплекса».

«Экспертное заключение по данному вопросу университет рассчитывает получить не позднее конца следующей недели. После этого, с 18 марта в части помещений планируется возобновить образовательный процесс», — заявили в пресс-службе ИТМО.