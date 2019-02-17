Санкт-Петербург, 17 февраля, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС с помощью распорок укрепляют здание университета ИТМО на улице Ломоносова в Петербурге, где в субботу, 16 февраля, произошло обрушение перекрытий. После завершения этой работы начнется разбор завалов с использованием тяжелой техники, сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Ночные работы на месте обрушения в здании ИТМО

«По данным ведомства, угрозы обрушения нет. Сейчас перед зданием расчищается площадка для техники, которую будут использовать для разбора завалов», — отмечает издание «Фонтанка».

Уже установлено порядка 60 распорок. Однако техника будет допущена к зданию только после получения разрешения специалистов, которые должны убедиться в безопасности работ.

В ночь на 17 февраля врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что на место ЧП прибыла строительная техника и материалы, чтобы укрепить конструкции здания. Для разбора завалов будет использован кран.

«Мы приняли решение, что пока не будут разобраны завалы, штаб продолжает свою работу. Пока не убедимся окончательно, что под завалами нет ни одного человека», — сказал Беглов.

Главной версией причин обрушения остаются нарушения при проведении ремонтных работ в здании. Органами СКР возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о происшествии в здании на улице Ломоносова, д. 9, лит. А, поступила в 17:19 мск 16 февраля. В здании произошло обрушение кровли и деревянных перекрытий с 5-го по 1-й этажи. В это время в здании вуза проводились занятия. Из аварийного корпуса были эвакуированы 86 человек, 26 из них — по пожарной лестнице через оконный проем пятого этажа. Погибших и пострадавших нет. В то же время окончательный результат ЧП станет известен лишь после разбора завалов.