Санкт-Петербург, 4 марта, 2019, 22:17 — ИА Регнум. Специалисты завершили разбор завалов на месте обрушения в учебном корпусе Университета ИТМО на улице Ломоносова в Петербурге. Одновременно приняты все необходимые меры для предотвращения дальнейшего разрушения.

Дарья Драй ИА REGNUM Машины аварийной службы у ИТМО, 18.02.19

«Разобрано и расчищено около 2000 кубометров конструкций и строительного мусора. Остатки мусора, перемещенного из зоны обрушения, планируется вывезти до конца текущей недели», — сообщили вечером 4 марта в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова, возглавлявшего оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения.

В ходе работ демонтированы аварийные конструкции кровли и перекрытий, а несущие конструкции усилены строительными опорами. Из примыкающих помещений эвакуированы материальные ценности и дорогостоящее оборудование университета.

«На сегодняшний день ситуация полностью стабилизирована. Показания состояния конструкций здания находятся в пределах нормы. Угроза обрушения отсутствует», — заверили в Смольном.

Дальнейшая судьба пострадавшего здания будет решаться федеральными структурами, поскольку вуз, которому оно принадлежит, находится в федеральном подчинении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля в здании на улице Ломоносова, 9, лит. А, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий с 5-го по 1-й этаж. Из здания было эвакуировано 86 человек. Никто не пострадал и не погиб.

Занятия во всех корпусах ИТМО на улице Ломоносова пока отменены.