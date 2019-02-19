Санкт-Петербург, 19 февраля, 2019, 22:05 — ИА Регнум. Ремонтные работы в корпусе Университета ИТМО, где произошло обрушение, велись с использованием материалов, которые не были согласованы в проекте. Сами материалы с нарушением требований проекта хранились внутри здания, а не во дворе.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Место обрушения в корпусе ИТМО

Университет ИТМО уже привлекался к административной ответственности за самовольные работы в историческом здании Императорского коммерческого училища, на которые требовалось разрешение городского Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 19 февраля в комитете.

Напомним, вечером 16 февраля в этом корпусе ИТМО на улице Ломоносова, 9, обрушились перекрытия пяти этажей на площади около 1000 кв. метров. В здании, которое является памятником регионального значения, проводили поэтапный ремонт. Проект реставрации второго этажа поперечного флигеля был разработан в ООО «СПбПроектРеставрация» и получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. КГИОП согласовал проект 15 ноября 2018 года.

16 января 2019 года подрядчик «Петербург Реставрация» обратился в КГИОП за разрешением на работы, 31 января его выдали.

«Согласно выводам и рекомендациям обследования поперечного дворового флигеля, представленного в проектной документации, техническое состояние конструкций наружных и внутренних кирпичных стен признано ограниченно работоспособным», — сообщили в комитете.

Согласно проекту, необходимо было усилить кирпичные стены и арки снаружи и изнутри второго этажа. Кроме того, в проекте указывалось и на аварийность перекрытий второго этажа лицевой части здания. За разрешением на устранение этой аварийности пока в комитет никто не обращался.

КГИОП подчеркивает, что, согласно охранным обязательствам и статье 47.3 федерального закона «Об объектах культурного наследия», пользователь — в этом случае Университет ИТМО — должен поддерживать объект в надлежащем состоянии и «безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения».

«Контроль за качеством и соблюдением технологии проведения работ на объекте культурного наследия, а также за обеспечением надежности, прочности и устойчивости конструкций выполняют лица, осуществляющие авторский и технический надзор. Указанные лица обязаны приостановить работы при угрозе непредвиденных деформаций или разрушений элементов и конструкций объекта культурного наследия», — говорят в КГИОП.

В Петроградский районный суд уже направили иск к ИТМО, чтобы обязать университет в течение шести месяцев с даты вступления решения суда в законную силу провести комплекс противоаварийных работ, дабы не допустить ухудшения состояния здания, а до 11 октября 2021 года — отреставрировать флигель.

Как сообщили ИА REGNUM в КГИОП, вуз и раньше привлекался к административной ответственности за работы без разрешения комитета и согласованного проекта.

Так, 19 сентября 2018 года проверка обнаружила, что такой самовольный ремонт вели в помещениях двухуровневого вестибюля, актового зала, на пятом этаже, частично меняли конструкции стропильной системы и металлического покрытия кровли, демонтировали штукатурку в коридоре. В связи с этим Куйбышевский районный суд даже назначал штрафы. Подрядчик ООО «Реставратор» свои 100 тыс. рублей штрафа заплатил, а ИТМО штраф в 200 тыс. рублей так и не погасил.

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После осмотра обрушившегося здания сотрудники КГИОП заключили, что на втором этаже поперечного флигеля складировали большое количество строительных материалов, в том числе керамзита. Однако по проекту подрядчик должен был хранить все материалы и мусор на заднем дворе.

«Кроме того, в качестве утеплителя и звукоизолятора по согласованному проекту предполагалось использовать не керамзит, а минеральную вату», — заявляют в КГИОП.

Напомним, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обрушения исторического памятника. КГИОП передал следственным органам все документы по объекту.

«Причины обрушения будет устанавливать экспертиза в рамках возбужденного уголовного дела», — подчеркнул председатель комитета Сергей Макаров.

Добавим, сам комитет еще 16 февраля возбудил дело об административном правонарушении и проведении административного расследования, чтобы выяснить все обстоятельства и найти виновных, из-за которых историческому зданию был нанесен вред.

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Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Ковалев («Справедливая Россия») полагает, что работы в здании, скорее всего, проводили не по проекту, в частности, об этом говорит и неверное складирование материалов.

«Но хочу подчеркнуть, что если выявится, что это собственник или пользователь не осуществлял достаточный контроль за производством работ, то тем, кто этого не делал, грозит уголовное наказание. Есть уголовная статья 243.1, предполагается, что собственник или пользователь объекта несет ответственность за разрушения, если ущерб более 100 тысяч рублей. А там явно больше 100 тысяч рублей ущерба. Отвечает тот, кто не усмотрел, не уследил. Производители работ будут нести ответственность по статье 243.1 только в том случае, если будет доказано, что они умышленно нанесли повреждения, но сделать это сложно», — подчеркнул Ковалев.