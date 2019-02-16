Санкт-Петербург, 16 февраля, 2019, 23:49 — ИА Регнум. Все учебные группы, которые занимались в субботу, 16 февраля, в здании Университета ИТМО на улице Ломоносова, 9, в Санкт-Петербурге, успешно эвакуировались из аварийного корпуса. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

ИА REGNUM Корпус ИТМО на улице Ломоносова, где произошло обрушение

Там рассказали, что сотрудники ИТМО произвели контрольный обзвон преподавателей, которые, согласно расписанию, вели занятия в аварийном здании.

«Со всеми преподавателями установлена связь, получена информация об успешной эвакуации учебных групп», — подчеркнули в ИТМО.

Там также отметили, что из-за ЧП расписание занятий студентов будет скорректировано не позднее 21:00 воскресенья, 17 февраля. У ИТМО имеется еще несколько зданий в центральной части Санкт-Петербурга.

«Университет плотно сотрудничает со всеми спецслужбами, в том числе с МЧС. На месте происшествия работает администрация университета», — добавили в пресс-службе ИТМО.

Напомним, сообщение об обрушении в здании ИТМО поступило в 17:19 мск 16 февраля. В ходе ремонтных работ, проводившихся в здании, рухнули кровля и деревянные перекрытия с пятого по первый этажи.

В это время в здании велись занятия. С места ЧП были эвакуированы 86 человек, 26 из них — по пожарной автолестнице, через оконный проем пятого этажа.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Однако работы на месте обрушения продолжаются. Здесь же находятся глава МЧС Евгений Зиничев и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как сообщают СМИ, Евгений Зиничев не исключил возможности того, что под завалами могут быть люди.