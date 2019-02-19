Санкт-Петербург, 19 февраля, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Перегруз строительных материалов, которые хранились в корпусе Университета ИТМО, остается основной версией причин обрушения перекрытий исторического здания в центре Петербурга. Об этом говорят чиновники городского ведомства по охране памятников. Тем временем в самом ИТМО подсчитали предварительный размер ущерба и ждут выводов экспертизы о возможности использования здания.

Дарья Драй ИА REGNUM Работы на месте разрушения крыши корпуса ИТМО

Напомним, 16 февраля часть учебного корпуса лит. A дома №9 по улице Ломоносова рухнула с пятого по первый этаж, когда внутри проводились занятия. Площадь обрушения составила порядка 1 тыс. кв. метров. Обошлось без жертв и пострадавших, из здания эвакуировали 86 человек. Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело.

Как сообщил 19 февраля журналистам ректор Университета ИТМО Владимир Васильев, сейчас аварийный корпус закрыт до окончания экспертизы, студенты занимаются в других зданиях.

«Работа продолжается по завалу очень аккуратно. После каждого снятия тех или иных конструкций приглашается Госстройнадзор, который определяет, можно ли продолжать разбор дальше», — пояснил Васильев. Ситуация осложняется тем, что здание учебного корпуса является памятником архитектуры регионального значения.

Как сообщил глава комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга Сергей Макаров, ремонт в здании был согласован в комитете, за исключением работ на пятом этаже. Кроме того, внутри было запрещено складировать большое количество стройматериалов и мусора, всё это должно было храниться во дворе ИТМО.

«Внутри не могли находиться материалы для строительства, особенно в том количестве, какое зафиксировали мои коллеги», — заявил Макаров телеканалу «Санкт-Петербург».

По предварительным результатам экспертизы, у самого здания не было признаков аварийности, однако в аварийном состоянии находились несколько осей здания, которые стоят до сих пор. Об этом было известно, ремонт там не вели, подчеркнул ректор Васильев.

«Рухнувшая часть в аварийном состоянии не была, она была в ограниченном использовании. Это второй этаж. Для сотрудников и студентов университета доступ туда был закрыт», — цитирует ректора АСН.

Владимир Васильев подчеркнул, что единой экспертизы состояния обрушившегося здания никогда не проводили: КГИОП либо другие ведомства не давали ИТМО таких рекомендаций в отношении исторического здания.

По словам ректора, сумма ущерба, которую понес вуз, составила около 70 млн рублей: в основном, пострадали химико-биологический кластер, кластер нанотехнологий, физиков и материаловедов, наибольшую ценность представляли оборудование и материалы научных лабораторий. Так, на экологическом кластере находилось 12 лабораторий, многие из кластеров сотрудничали с зарубежными партнерами, и ИТМО уже провел переговоры о перенесении сроков научных работ и исследований, передает АБН.

Владимир Васильев добавил, что преподаватели, которые выводили студентов на улицу во время ЧП, сейчас чувствуют себя хорошо, хоть и находятся в состоянии стресса. Последней эвакуировали группу вьетнамских и монгольских студентов с пятого этажа.

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Напомним, заведующий кафедрой «Основания и фундаменты» Петербургского государственного университета путей сообщения, доктор технических наук, профессор Владимир Улицкий в беседе с ИА REGNUM высказал мнение, что после обрушения можно говорить лишь о полной реконструкции здания с заменой основных несущих конструктивных элементов. Но для этого нужно детальное обследование не только самого здания, но и его фундамента и грунтов, на котором оно стоит.

Напомним, корпус Императорского коммерческого училища, построенный еще в XIX веке, является памятником архитектуры регионального значения. Произвольный снос таких объектов запрещен законом.