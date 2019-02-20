Санкт-Петербург, 20 февраля, 2019, 09:36 — ИА Регнум. Петербургский Университет ИТМО продлил отмену занятий во всех учебных корпусах на улице Ломоносова в центре Северной столицы. Это связно с продолжением работы сотрудников МЧС на месте обрушения в одном из корпусов и обследованием соседних зданий.

Дарья Драй ИА REGNUM Машины аварийной службы у ИТМО

Как сообщается на сайте ИТМО, учебные занятия в корпусах на улице Ломоносова, д.9, не будут проводиться по 7 марта 2019 года. Занятия перенесены в другие здания ИТМО в Петербурге. Доступ в корпуса на улице Ломоносова осуществляется только по согласованию с членами комиссии, созданной руководством вуза.

Отметим, что за 7 марта последуют три выходных дня, таким образом, занятия в ИТМО на улице Ломоносова могут возобновиться не ранее 11 марта.

Ранее сообщалось, что из не разрушенных кабинетов пострадавшего здания организованно выносится ценное оборудование.

Университет обратился в Штаб по ликвидации последствий обрушения с просьбой провести экспертизы не только пострадавшего корпуса №2, но и корпусов № 1, 3 и 4, с помощью специалистов Службы государственного строительного надзора и экспертизы.

Напомним, обрушение на площади 1000 кв. метров произошло вечером в субботу, 16 февраля. Рухнули перекрытия всех пяти этажей исторического здания, а также часть кровли. Погибших и пострадавших не было, люди успели покинуть место обрушения. Идет разбор завалов.

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По данным руководства ИТМО, предварительный ущерб от обрушения составил не менее 70 млн рублей. Дальнейшая судьба здания, которое является памятником архитектуры регионального значения, будет решаться федеральными властями.

Органы СКР расследуют уголовное дело по факту ЧП. Основной версией инцидента власти называют нарушения при ремонте здания, в частности, складирование тяжелых материалов в помещениях.