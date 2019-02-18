Санкт-Петербург, 18 февраля, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Конструкции учебного корпуса № 2 Университета ИТМО на улице Ломоносова, д. 9, уже давно исчерпали свои несущие способности. После обрушения, которое произошло в этом корпусе вечером 16 февраля 2019 года, можно говорить лишь о полной реконструкции здания с заменой основных несущих конструктивных элементов. Никакой ремонт либо реконструкция в данной ситуации, без специальных расчетов, которые требуются по безопасности здания, невозможен.

Дарья Драй ИА REGNUM Работы на месте обрушения в ИТМО

Об этом заявил 18 февраля корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой «Основания и фундаменты» Петербургского государственного университета путей сообщения, доктор технических наук, профессор Владимир Улицкий.

Он участвовал в экспертизе этого здания в начале 1990-х годов. Тогда строительную организацию, которая заказывала экспертизу, не устроили ее результаты: они показали, что «косметическим» ремонтом здесь не обойтись, нужна реконструкция, от проведения которой тогда отказались в силу дороговизны таких работ.

Улицкий ознакомился с фотографиями разрушений, произошедших в здании 16 февраля, после обрушения перекрытий всех пяти этажей и кровли. Напомним, его общая площадь составила порядка 1 тыс. кв. метров.

«Была перегружена колонна, — высказал свою версию специалист. — Видна горизонтальная трещина по колонне: это говорит о том, что нагрузка на колонну — в полтора раза больше, чем она выдерживает. Перегрузили то ли в процессе работ, то ли в ходе перепланировки помещений, то ли потому что нагрузили перекрытия. В таких зданиях обычно не только колонны и стены, но еще и перегородки несут нагрузку. Тем более что там осадки произошли за длительный период времени (трехэтажное здание было построено в XIX веке, в советское время оно было надстроено еще двумя этажами, — прим. ИА REGNUM ).

По словам профессора Улицкого, для реконструкции здания должно быть проведено тщательное дообследование, разработан проект, который должен быть рассчитан в том числе на изменение нагрузок на несущие конструкции в процессе эксплуатации.

«Если будете материалы там держать — какая нагрузка? какое дополнительное давление в конструкциях? — всё это можно просчитать», — отмечает специалист.

Комментируя перспективу сохранения или полного сноса аварийного здания, Владимир Улицкий сказал, что этот вопрос не может быть решен за пару дней после ЧП и для ответа потребуются значительные усилия профессионалов. Именно таких, которые смогут просчитать ситуацию с помощью специальных программ и дать прогнозы безопасности эксплуатации.

«Это уже после того, как будут разобраны деформированные конструкции. Исполнительная схема должна учитывать имеющие место деформации. Но для этого надо проверить конструкции специальными приборами и оценить их прочность. Имеются и специальные динамические приборы, позволяющие найти слабые конструкции как в самом здании, так и в его фундаменте, и выработать рекомендации. Необходимо также оценить состояние грунтов в основании. Это можно сделать специальным зондированием, не откапывая шурфов у здания. Может быть, надо будет усилить фундамент или возвести дополнительную стенку, колонну и так далее», — разъяснил Владимир Улицкий.

Он добавил, что имеющиеся в Петербурге специалисты — проектировщики, изыскатели, прибористы с уникальными современными инструментами для обследования зданий — могли бы сделать эту работу в пострадавшем корпусе ИТМО. Причем в кратчайшее время, такой опыт спасения зданий у них накоплен с учетом слабых грунтов оснований в Петербурге, и включением ветхих конструкций в работу.

«Можно обсчитать, что сносить, что оставлять, как перегрузить, как в обойму взять колонну, чтобы здание просуществовало еще сто лет», — резюмировал профессор.

Отметим, что ремонтные работы в корпусе ИТМО на улице Ломоносова проводились компанией «ПетербургРеставрация» по согласованию с комитетом по государственному использованию и охране памятников Санкт-Петербурга (КГИОП). Этот комитет пока не комментирует свои выводы по факту ЧП.