Санкт-Петербург, 17 февраля, 2019, 02:34 — ИА Регнум. Обрушение кровли и перекрытий пяти этажей, произошедшее 16 февраля 2019 года в учебном корпусе Университета ИТМО на улице Ломоносова в историческом центре Петербурга, стало не первым инцидентом в этом историческом здании. К тому, как велся в нём ремонт, уже возникали вопросы у контролирующих органов.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Работы на месте обрушения в здании ИТМО

Здание Императорского коммерческого училища на улице Ломоносова, 9, где сейчас располагается один из корпусов университета ИТМО, является объектом культурного наследия регионального значения. Университету ИТМО оно принадлежит относительно недавно, с 2011 года, когда к одному из ведущих вузов города был присоединен Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий.

Это произошло по указу президента РФ о реструктуризации неэффективно работающих государственных вузов, одним из которых и была признана «холодилка», как прозвали это учебное заведение из-за его многолетнего предыдущего наименования — Институт холодильной промышленности.

После присоединения в учебном пятиэтажном корпусе на улице Ломоносова занятия проводились уже не только для бывших студентов «холодилки», которые стали универсантами ИТМО, но и для учащихся других факультетов вуза. Состояние старого здания требовало ремонта, который и велся поэтапно несколько последних лет. При этом занятия в смежных с ремонтируемыми аудиториях продолжались.

Как рассказали собеседники ИА REGNUM, в ходе ремонта в помещениях менялись окна, штукатурились и красились стены и потолки, аудитории оснащались новой мебелью и учебным оборудованием.

В то же время, как рассказали журналистам студенты ИТМО на месте происшествия, на пятом этаже здания в зимне-весенний период регулярно возникали протечки. С крыши через потолки проникала вода, для сбора которой в аудиториях ставили большие пластиковые ведра. Как отмечают студенты, они к этому привыкли и перестали обращать внимание.

Однако в прессу ремонт в ИТМО на улице Ломоносова попал не из-за протечек. В начале сентября 2018 года СМИ со ссылкой на очевидцев и градозащитников сообщили, что в ходе ремонта парадного двухуровневого вестибюля Императорского коммерческого училища рабочие раскололи и вынесли в мешках как строительный мусор историческую метлахскую плитку производства завода Эрлиха. При этом был разобран не только кафель, но и само перекрытие пола.

Читайте ранее в этом сюжете: Рабочие «самовольно» уничтожили плитку в Императорском училище в Петербурге

«Уничтожение исторического убранства парадного вестибюля Императорского коммерческого училища — вандализм по отношению к памятнику», — заявили тогда градозащитники и обратились в органы МВД и прокуратуры с заявлением о возможном преступлении.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) сообщили, что реставрационные работы начались без письменного разрешения комитета, хотя их проект и прошел необходимое согласование. КГИОП пообещал привлечь нарушителей к ответственности и добиться устранения выявленных нарушений.

Уже на следующий день в ИТМО отвергли обвинения в уничтожении культурного наследия. По данным руководства вуза, историческая плитка действительно была обнаружена в незначительном количестве при послойном демонтаже пола. Она извлечена и будет использована при воссоздании пола вестибюля, пообещали в ИТМО.

Читайте ранее в этом сюжете: В петербургском ИТМО отвергли упрёки в уничтожении старинной плитки

…Работы по разбору завалов на месте обрушения в здании ИТМО в ночь на 17 февраля продолжаются. Их ведут сотни спасателей, здесь же работают поисковые собаки, ищущие живых людей. Применяется и специальная поисково-спасательная техника.

Прибывший на место ЧП глава МЧС России Евгений Зиничев сказал, что не исключает нахождения под завалами людей, которые могли «случайно» оказаться на месте обрушения. В то же время в самом ИТМО заверили, что все учебные группы, которые занимались в здании до обрушения, благополучно эвакуировались.

Всего из здания спаслись 86 человек, причем 26 из них пришлось снимать по пожарной лестнице с пятого этажа. К счастью, травм никто не получил. Как отмечают власти, преподаватели ИТМО проявили себя с наилучшей стороны, вовремя заметив начавшееся нарушение целостности конструкций и начав эвакуацию студентов еще до обрушения.

Не менее профессионально себя проявили и сотрудники МЧС, других оперативных служб, быстро прибывшие к месту ЧП и обеспечившие безопасность людей.

Читайте также: ЧП в здании университета ИТМО: Беглов выразил благодарность сотрудникам МЧС

Как сообщил находящийся на месте происшествия временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, для разбора завалов на месте обрушения придется применить кран.

«Подъехала строительная организация, подъехала необходимая техника для того, чтобы убрать завалы. Мы думаем об установке строительного крана, чтобы начать разбор сверху. Не снизу, а сверху. Надеемся, что там никого не оказалось», — сказал глава города, слова которого передал телеканал «Санкт-Петербург».

Добавим, что в Минобрнауки России создана комиссия по расследованию причин случившегося, с привлечением представителей Совета ректоров Санкт-Петербурга и городского комитета по науке и высшему образованию. Председатель Совета ректоров Алексей Демидов сообщил, что Университету ИТМО будет оказана вся необходимая помощь, если возникнут проблемы с размещением учебных групп.

Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту обрушения по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).