Санкт-Петербург, 18 февраля, 2019, 18:44 — ИА Регнум. Судьба пострадавшего от масштабного обрушения здания петербургского Университета ИТМО на улице Ломоносова будет решаться на федеральном уровне. Власти Петербурга не рассматривают возможность сноса, но готовы оказать содействие в восстановлении постройки. Однако для начала необходимо до конца разобрать завалы и изучить устойчивость уцелевших конструкций.

Дарья Драй ИА REGNUM Работы на месте разрушения крыши здания ИТМО

Напомним, корпус Императорского коммерческого училища, построенный еще в XIX веке, является памятником архитектуры регионального значения. Произвольный снос таких объектов запрещен законом.

Как сообщает «Фонтанка», в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова, возглавляющего созданный после ЧП оперативный штаб, 18 февраля отметили, что для решения по зданию, прежде всего, необходимо определить масштаб разрушений. «Сейчас поэтажно разбирают завалы. После конструкции дополнительно осмотрят, а уже потом будет определён объём восстановительных работ», — отметили в Смольном.

В пресс-службе комитета по строительству агентству ТАСС сообщили, что разработан план по ликвидации последствий ЧП. Сейчас Госстройнадзор проводит экспертизу здания.

«Пока непонятна несущая способность здания, чтобы дальнейшее обрушение не пошло», — сказали в комитете.

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Напомним, заведующий кафедрой «Основания и фундаменты» Петербургского государственного университета путей сообщения, доктор технических наук, профессор Владимир Улицкий в разговоре с ИА REGNUM высказал мнение, что после обрушения можно говорить лишь о полной реконструкции здания с заменой основных несущих конструктивных элементов. Но для этого нужно детальное обследование не только самого здания, но и его фундамента и грунтов, на котором оно стоит.

Перекрытия пяти этажей и крыша учебного корпуса №2 по улице Ломоносова, д. 9, который принадлежит ИТМО, рухнули около 17:19 мск 16 февраля. Общая площадь обрушения составила примерно 1000 кв. метров. Из здания были эвакуированы 86 учащихся и преподавателей. Никто не пострадал и не погиб.