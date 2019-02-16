Санкт-Петербург, 17 февраля, 2019, 00:31 — ИА Регнум. Перекрытия с пятого по второй этаж обрушились в пятиэтажном здании НИУ ИТМО в Санкт-Петербурге. Короткая запись момента обрушения доступна для просмотра на видеохостинге YouTube.

ITMO University НИУ ИТМО

В кадре виден коридор одного из корпусов университета. По стене идет трещина, части стены падают на пол. В какой-то момент рушится большая часть стены, после чего гаснет свет и ролик прерывается.

Как сообщало ИА REGNUM, в момент ЧП 16 февраля в здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) на улице Ломоносова в Петербурге проводились занятия. После обрушения кровли и деревянных перекрытий из корпуса эвакуировали 86 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. В здании шел ремонт.

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