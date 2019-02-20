Санкт-Петербург, 20 февраля, 2019, 18:38 — ИА Регнум. На улице Ломоносова в центре Петербурга продолжается ликвидация последствий обрушения части учебного корпуса Университета ИТМО. На сегодняшний день разобрано и расчищено 100 кубометров строительных элементов и мусора, причем для извлечения крупногабаритных конструкций используется мощный кран.

Дарья Драй ИА REGNUM Работы на месте обрушения в здании ИТМО

Об этом сообщили 20 февраля в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова, возглавляющего оперативный штаб, созданный после ЧП.

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, общая группировка сил и средств на месте происшествия ежедневно составляет от 70 до 120 человек личного состава и от 13 до 19 единиц пожарной и специальной техники.

Как отмечают в оперативном штабе, для усиления несущих конструкций здания установлены строительные подпорки. Место проведения работ ограждено, обеспечена охрана территории. Одновременно организована эвакуация материальных ценностей и дорогостоящего оборудования из лабораторий, служебных помещений и аудиторий.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности всех людей, задействованных при проведении аварийных работ.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным руководства ИТМО, предварительный ущерб от обрушения составил не менее 70 млн рублей. Дальнейшая судьба здания, которое является памятником архитектуры регионального значения, будет решаться федеральными властями с учетом экспертизы здания.

Органы СКР возбудили уголовное дело по факту ЧП. Основной версией инцидента власти называют нарушения при ремонте здания, в частности, складирование тяжелых материалов в помещениях.

Напомним, обрушение на площади 1000 кв. метров произошло вечером в субботу, 16 февраля. Рухнули перекрытия всех пяти этажей здания, а также часть кровли. Погибших и пострадавших не было, люди успели покинуть место обрушения.