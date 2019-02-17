Санкт-Петербург, 17 февраля, 2019, 22:04 — ИА Регнум. Руководство Университета ИТМО в Петербурге 18 и 19 февраля отменило учебные занятия во всех корпусах на улице Ломоносова и обратилось с просьбой о проведении дополнительной экспертизы зданий, соседствующих с тем, где 16 февраля произошло обрушение.

Владислав Краев ИА REGNUM Разбор завалов

Напомним, перекрытия с пятого по первый этаж, а также кровля, рухнули по адресу ул. Ломоносова, 9, в учебном корпусе №2. Рядом по тому же адресу находятся корпуса 1, 3 и 4. Все корпуса соединяются между собой переходами и коридорами.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в воскресенье, 17 февраля, студенты и преподаватели ИТМО в группе университета в соцсети выражали свои опасения относительно состояния учебных зданий, находящихся рядом с аварийным корпусом, и просили администрацию вуза гарантировать им безопасность путем инициирования экспертизы всего комплекса зданий на улице Ломоносова.

Как сообщили вечером в воскресенье в пресс-службе ИТМО, университет обратился в Штаб по ликвидации последствий обрушения кровли с просьбой провести экспертизы не только пострадавшего корпуса №2, но и корпусов № 1, 3 и 4, с помощью специалистов Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

Экспертов просят не позднее 19 февраля ответить на вопрос о возможности осуществления учебного процесса в этих корпусах.

До получения экспертного заключения доступ во все корпуса университета на улице Ломоносова 18 и 19 февраля возможен только по согласованию с членами специальной комиссии, созданной после ЧП.

«Учебные занятия в указанные даты в корпусах на ул. Ломоносова, 9 проводиться не будут», — сообщили в ИТМО. Соответствующий приказ ректора ИТМО Владимира Васильева опубликован на официальном сайте университета.

Дальнейшая судьба пострадавшего здания станет известна позже. В СМИ появились предположения о его возможном сносе. Однако по закону это сделать нельзя, поскольку здание является памятником архитектуры регионального значения.

Как сообщалось ранее, общая площадь обрушения в корпусе университета ИТМО на улице Ломоносова составила порядка 1000 кв. метров. Никто из студентов и сотрудников университета при ЧП не пострадал. После инцидента 86 человек были эвакуированы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах.

На аварийном здании установлено более 60 подпорных стенок, чтобы не допустить дальнейшего обрушения. После этого будут разобраны завалы.