Санкт-Петербург, 17 февраля, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Площадь обрушения в здании университета ИТМО в Санкт-Петербурге составила порядка 1000 кв. метров. Никто из студентов и сотрудников университета при обрушении учебного корпуса на улице Ломоносова не пострадал. Об этом сообщил 17 февраля вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов по итогам заседания оперативного штаба, созданного после ЧП.

Владислав Краев ИА REGNUM Разбор завалов

Напомним, обрушение части здания произошло 16 февраля на перекрытиях с 1-го по 5-й этаж в доме 9, литера А.

«В результате проведенного обследования специалистами и дополнительного обзвона всех сотрудников и студентов, которые в момент обрушения могли находиться в здании, все они находятся в безопасности. Жертв и пострадавших нет», — подчеркнул вице-губернатор Кириллов.

В настоящий момент завершается обследование конструкций здания для выяснения их несущей способности. Установлено более 60-ти подпорных стенок, чтобы не допустить дальнейшего обрушения. После этого будут разобраны завалы.

Учебный процесс будет продолжен в других корпусах университета ИТМО. Если понадобится, студенты ИТМО смогут временно заниматься в помещениях других профильных вузов города.

Напомним, в пятиэтажном учебном здании постройки XIX века одновременно с учебным процессом велись ремонтные работы. После обрушения 86 человек были эвакуированы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах.