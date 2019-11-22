Санкт-Петербург, 22 ноября, 2019, 17:13 — ИА Регнум. Петербургский городской суд подтвердил назначенный ранее районным судом Петербурга штраф Университету ИТМО в связи с частичным обрушением учебного корпуса вуза на улице Ломоносова, 9А, произошедшим в феврале 2019 года.

ИА REGNUM Работы на месте обрушения в феврале 2019 года

Университет, находящийся в федеральном подчинении, оштрафован на 500 тыс. рублей, а также обязан будет не позднее октября 2021 года восстановить учебный корпус, являющийся объектом культурного наследия регионального значения «Здание Коммерческого училища с оградой».

Напомним, частичное обрушение здания Императорского коммерческого училища, построенного во второй половине XIX века, произошло вечером 16 февраля 2019 года на улице Ломоносова, где расположено еще несколько корпусов ИТМО. В здании на площади 1000 кв. метров рухнули часть кровли и перекрытий с 5-го по 1-й этаж. При ЧП никто не погиб и не пострадал, из здания эвакуировали 86 человек.

В суд с исковым заявлением к ИТМО обратился Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга. КГИОП требовал обязать вуз за полгода после вступления решения суда в силу провести в аварийном корпусе комплекс противоаварийных работ, а затем полностью восстановить здание не позже 11 октября 2021 года.

Как отмечает издание Смольного «Петербургский дневник», 6 августа Петроградский районный суд удовлетворил требования КГИОП в полном объеме, но ИТМО подал апелляционную жалобу, которую горсуд в итоге не удовлетворил.

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Как сообщало ИА REGNUM, следственные рганы СКР по Санкт-Петербургу возбудили по факту обрушения уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»). Основной версией инцидента были названы нарушения при ремонте здания, в частности, складирование тяжелых материалов в помещениях. О результатах расследования пока не сообщалось.