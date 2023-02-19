Дело Виктора Бута
Бут заявил о готовности принять участие в выборах
Виктор Бут — член ЛДПР и может принять участие в выборах при возникновении соответствующей задачи, об этом он заявил 19 февраля. По его словам, пока речь об участии в выборах не идёт. Сейчас Бут знакомится с различными сферами деятельности партии. Он сказал, что принимает участие в поездках на...
19 февраля 2023
Бут рассказал о массовом употреблении наркотиков в тюрьмах США
В американских тюрьмах 90% заключённых употребляют наркотики. Об этом 15 февраля рассказал Виктор Бут, который вернулся в Россию из тюрьмы в США. «Очень широкое распространение наркотиков в тюрьмах, в частности каннабиноидов. Процентов 90 употребляют их регулярно», — сказал Бут на встрече со...
15 февраля 2023
Бут рассказал о шантаже на допросах в американской тюрьме
Спецслужбы Соединённых Штатов предлагали гражданину России Виктору Буту политическое убежище. Однако взамен освобождённый в декабре прошлого года Бут должен был предоставить компромат на руководство России. Об этом 26 января он рассказал в интервью телеканалу «Россия-1». Читайте также: Виктор Бут...
26 января 2023
Бут намерен помогать возвращению удерживаемых на Западе граждан России
Предприниматель Виктор Бут намерен участвовать в работе по возвращению граждан России, удерживаемых на Западе, об этом он заявил ТАСС 21 января. О конкретике по данной теме говорить преждевременно, добавил предприниматель. Обмен Бута, который провел 14 лет в американской тюрьме, на гражданку США...
21 января 2023
Супруга Виктора Бута рассказала о результатах его медобследования
О результатах медицинского обследования Виктора Бута, недавно вернувшегося в Россию из американской тюрьмы, сообщила его супруга Алла Бут. Об этом 27 декабря сообщает ТАСС. По словам Аллы Бут, специалисты в результате медицинского обследования Виктора Бута не выявили никаких серьёзных отклонений в...
27 декабря 2022
Просчет Байдена при обмене заключенными стал победой Путина — СМИ
Произведенный обмен заключенными между США и Россией стал ошибкой Джо Байдена, которая сделает уязвимыми всех американцев за границей. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала Foreign Policy Максимилиан Гесс. «Администрация Байдена катастрофически ошиблась, предложив этим летом...
16 декабря 2022
Виктор Бут рассказал ИА REGNUM, как планирует встретить Новый год
Виктор Бут, возвращенный в Россию из американского заключения по обмену, планирует встретить Новый год в кругу семьи. Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM 15 декабря. Сегодня Бут, вошедший на днях в партию ЛДПР, посетил заседание комитета Госдумы по международным делам. «В...
15 декабря 2022
Бут поддержал создание агентства по вызволению граждан из зарубежных тюрем
Вернувшийся из американской тюрьмы Виктор Бут поддержал идею создания агентства по вызволению граждан России из заключения за рубежом, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря. «Проблема достигла такого уровня, когда требуются системные решения. С началом работы новой структуры значительно...
15 декабря 2022
Около 47% американцев не одобрили обмен Бута на баскетболистку Грайнер
В США почти половина принявших участие в опросе граждан не одобрили обмен своей соотечественницы — баскетболистки Бриттни Грайнер — на российского гражданина Виктора Бута. Согласно данным опроса общественного мнения, который проводила компания Morning Consult, против этого обмена высказались 47%...
14 декабря 2022
В Госдепе США обещали сделать всё возможное для возвращения Пола Уилана
Гражданина США Пола Уилана, осуждённого в России за шпионаж, пообещали вернуть на родину как можно скорее в Госдепартаменте. Об этом сообщил 12 декабря журналистам официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Как заявил Нед Прайс, Госдеп намерен проявить всю свою изобретательность и неустанно...
12 декабря 2022
Виктор Бут стал символом юридического беспорядка США — МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Виктор Бут стал символом юридического беспорядка, который чинят США в отношении российских граждан. «Все, что произошло с Виктором Бутом от начала до конца — цепь подставных действий американских спецслужб Бут по большому счету стал...
12 декабря 2022
Грайнер выполнила все необходимые для помилования процедуры — Песков
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер перед своим освобождением и возвращением в США выполнила все необходимые для помилования процедуры. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в беседе с журналистами 12 декабря. «Все необходимые процедуры были выполнены», — сказал...
12 декабря 2022
Песков прокомментировал вступление Виктора Бута в ЛДПР
Решение Виктора Бута, возвращённого в Россию из американского заключения по обмену, вступить в ЛДПР является его личным выбором, сообщил 12 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «По Буту — в данном случае, это не наш вопрос, это личный выбор Бута, — сказал Песков. — Если...
12 декабря 2022
Экс-президент США Трамп признался, что отказывался обменять Бута на Уиалана
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во время своего президентского срока отказался обменять россиянина Виктора Бута на осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана. Об этом 12 декабря Трамп написал в социальной сети Truth Social. «Я отказался от сделки с Россией по обмену так называемого...
12 декабря 2022
Виктор Бут вступил в ЛДПР
Вернувшийся на родину из американской тюрьмы Виктор Бут вступил в ЛДПР, партбилет ему вручил лидер партии Леонид Слуцкий, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. «Долгие годы в застенках — и сегодня он с нами! И мы вернем всех, кто попал в беду за пределами родины», — заявил Слуцкий. Он...
12 декабря 2022
В США не исключают новых дел против Виктора Бута
Если Виктор Бут «продолжит прежнюю линию работы», США «привлекут его к ответственности», заявил 11 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби. «Мы намерены защищать свою национальную безопасность и свои интересы», —...
11 декабря 2022
В США оценили здоровье освобождённой из колонии баскетболистки Грайнер
Состояние здоровья американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую обменяли на российского гражданина Виктора Бута, является хорошим. Об этом 11 декабря заявил телеканалу ABC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Он отметил...
11 декабря 2022
Виктор Бут рассказал, кому он обязан своим освобождением
Виктор Бут считает, что своим освобождением из американской тюрьмы он обязан всему народу России, такое заявление он сделал в интервью RT 10 декабря. Бут рассказал, что получал письма со словами поддержки от совершенно незнакомых людей из всех регионов России, а также из других стран. «Я горжусь...
10 декабря 2022
Виктор Бут рассказал о портрете Путина в своей камере
В тюремной камере Виктора Бута в США висел портрет президента России Владимира Путина, подтвердил Бут в интервью RT 10 декабря. «А почему нет? Я горжусь тем, что я русский человек. А он наш президент», — сказал Бут. Как сообщалось ранее, 8 декабря 2022 года был произведен обмен Виктора Бута на...
10 декабря 2022
Виктор Бут заявил о самоубийстве западной цивилизации
Происходящее в западных странах является свидетельством самоубийства этой цивилизации, заявил 10 декабря в интервью RT Виктор Бут. Потворство распространению наркотиков, настойчивая пропаганда ЛГБТ и прочие симптомы необходимо купировать хотя бы в остальных частях земного шара, иначе самоубийством...
10 декабря 2022