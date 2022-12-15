Москва, 15 декабря, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Вернувшийся из американской тюрьмы Виктор Бут поддержал идею создания агентства по вызволению граждан России из заключения за рубежом, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Анатольевич Бут

«Проблема достигла такого уровня, когда требуются системные решения. С началом работы новой структуры значительно улучшиться положение наших соотечественников, и Россия сможет предоставить более качественную помощь тем, кто в ней нуждается», — сказал Бут.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) подчеркнул, что Россия будет бороться за своих граждан.

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«Это позиция всех парламентских партий и фракций, уверен, что здесь все партии будут едины, и в этом важнейшем для сегодняшней России направлении будем форсированно и слаженно, системно двигаться дальше», — заявил Слуцкий.

Виктор Бут был возвращен в Россию в результате договоренности с США о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.