Москва, 10 декабря, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Виктор Бут считает, что своим освобождением из американской тюрьмы он обязан всему народу России, такое заявление он сделал в интервью RT 10 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Анатольевич Бут

Бут рассказал, что получал письма со словами поддержки от совершенно незнакомых людей из всех регионов России, а также из других стран.

«Я горжусь, что я русский. Я знаю, что мы победим», — сказал он.

Как сообщалось ранее, обмен Бута, который провел 14 лет в американской тюрьме, на гражданку США Бриттни Грайнер, осужденную российским судом за контрабанду наркотиков, был произведен 8 декабря 2022 года.

Бут в своем первом после возвращения на родину интервью рассказал, что больше всего во время заключения ему не хватало общения с семьей и близкими.