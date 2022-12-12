Вашингтон, 12 декабря, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во время своего президентского срока отказался обменять россиянина Виктора Бута на осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана. Об этом 12 декабря Трамп написал в социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Анатольевич Бут

«Я отказался от сделки с Россией по обмену так называемого «торговца смертью» на Пола Уилана», — говорится в сообщении экс-президента.

Также Трамп добавил, что смог бы вытащить Пола Уилана из российской тюрьмы, как «делал это рекордное количество раз с другими заложниками».

Стоит отметить, что Виктор Бут отбывал в американской тюрьме 25-летний срок по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США, а также материальной поддержке терроризма и террористических организаций.

8 декабря в Министерстве иностранных дел России сообщили об успешном обмене Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби.

Ранее ИА REGNUM, передавая слова главы ЛДПР Леонида Слуцкого, сообщало о вступлении вернувшегося в Россию Виктора Бута в Либерально-демократическую партию.