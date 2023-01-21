Мелитополь, 21 января, 2023, 21:14 — ИА Регнум. Предприниматель Виктор Бут намерен участвовать в работе по возвращению граждан России, удерживаемых на Западе, об этом он заявил ТАСС 21 января.

Антон Новодережкин/ТАСС Виктор Бут

О конкретике по данной теме говорить преждевременно, добавил предприниматель.

Обмен Бута, который провел 14 лет в американской тюрьме, на гражданку США Бриттни Грайнер, осужденную российским судом за контрабанду наркотиков, был произведен 8 декабря 2022 года.

Бут в своем первом после возвращения на родину интервью рассказал, что больше всего во время заключения ему не хватало общения с семьей и близкими.