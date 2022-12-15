Виктор Бут рассказал ИА REGNUM, как планирует встретить Новый год
Вернувшийся из США Виктор Бут рассказал Regnum, как планирует встретить Новый год
Москва, 15 декабря, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Виктор Бут, возвращенный в Россию из американского заключения по обмену, планирует встретить Новый год в кругу семьи. Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM 15 декабря.
Иван Шилов ИА REGNUM
Виктор Анатольевич Бут
Сегодня Бут, вошедший на днях в партию ЛДПР, посетил заседание комитета Госдумы по международным делам.
«В семейном кругу», — сказал он.
Также Бут рассказал, что пока не определился с тем, чем планирует заняться после возвращения на Родину.
«Пока очень рано об этом говорить. Я думаю, что надо какое-то время, чтобы понять. Просто войти в привычное русло. Хотя бы встретиться со всеми, с кем хочется встретиться. Немножечко, может быть, отдохнуть, а после этого уже время покажет», — добавил он.