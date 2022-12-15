Москва, 15 декабря, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Виктор Бут, возвращенный в Россию из американского заключения по обмену, планирует встретить Новый год в кругу семьи. Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM 15 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Анатольевич Бут

Сегодня Бут, вошедший на днях в партию ЛДПР, посетил заседание комитета Госдумы по международным делам.

«В семейном кругу», — сказал он.

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Также Бут рассказал, что пока не определился с тем, чем планирует заняться после возвращения на Родину.

«Пока очень рано об этом говорить. Я думаю, что надо какое-то время, чтобы понять. Просто войти в привычное русло. Хотя бы встретиться со всеми, с кем хочется встретиться. Немножечко, может быть, отдохнуть, а после этого уже время покажет», — добавил он.