Москва, 10 декабря, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Происходящее в западных странах является свидетельством самоубийства этой цивилизации, заявил 10 декабря в интервью RT Виктор Бут.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Анатольевич Бут

Потворство распространению наркотиков, настойчивая пропаганда ЛГБТ и прочие симптомы необходимо купировать хотя бы в остальных частях земного шара, иначе самоубийством закончит свою жизнь вся планета, полагает он.

Как сообщалось ранее, обмен Виктора Бута, который провел 14 лет в американской тюрьме, на гражданку США Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков, был произведен 8 декабря 2022 года.

Бут в своем первом интервью после возвращения на родину заявил, что больше всего во время тюремного заключения ему не хватало общения с семьей и близкими.