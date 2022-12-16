Вашингтон, 16 декабря, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Произведенный обмен заключенными между США и Россией стал ошибкой Джо Байдена, которая сделает уязвимыми всех американцев за границей. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала Foreign Policy Максимилиан Гесс.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Байден

«Администрация Байдена катастрофически ошиблась, предложив этим летом обменять Грайнер и Пола Уилана <…>, отбывающего 16-летний срок за шпионаж, на Виктора Бута, бывшего советского офицера, осужденного за [торговлю] оружием», — заявил журналист.

По его мнению, первая ошибка Байдена заключалась в выборе Грайнер приоритетной кандидатурой на обмен. Вторая и более серьезная ошибка заключается в том, что было предложено для обмена гражданское лицо, а не человек, связанный со спецслужбами или дипломатией.

Эти просчеты теперь делают уязвимыми всех американцев за границей, так как они попадают под угрозу быть похищенными с целью выкупа, считает Гесс. Это серьезный удар по национальной безопасности США, отметил автор.