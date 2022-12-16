Просчет Байдена при обмене заключенными стал победой Путина — СМИ
Состоявшийся обмен заключенными между США и РФ стал ошибкой Байдена и победой Путина — СМИ
Вашингтон, 16 декабря, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Произведенный обмен заключенными между США и Россией стал ошибкой Джо Байдена, которая сделает уязвимыми всех американцев за границей. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала Foreign Policy Максимилиан Гесс.
«Администрация Байдена катастрофически ошиблась, предложив этим летом обменять Грайнер и Пола Уилана <…>, отбывающего 16-летний срок за шпионаж, на Виктора Бута, бывшего советского офицера, осужденного за [торговлю] оружием», — заявил журналист.
По его мнению, первая ошибка Байдена заключалась в выборе Грайнер приоритетной кандидатурой на обмен. Вторая и более серьезная ошибка заключается в том, что было предложено для обмена гражданское лицо, а не человек, связанный со спецслужбами или дипломатией.
Эти просчеты теперь делают уязвимыми всех американцев за границей, так как они попадают под угрозу быть похищенными с целью выкупа, считает Гесс. Это серьезный удар по национальной безопасности США, отметил автор.