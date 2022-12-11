Вашингтон, 11 декабря, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Если Виктор Бут «продолжит прежнюю линию работы», США «привлекут его к ответственности», заявил 11 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Анатольевич Бут

«Мы намерены защищать свою национальную безопасность и свои интересы», — сказал он.

Как сообщалось ранее, обмен Бута, который провел 14 лет в американской тюрьме, на гражданку США Бриттни Грайнер, осужденную российским судом за контрабанду наркотиков, был произведен 8 декабря 2022 года.

Бут в своем первом после возвращения на родину интервью рассказал, что больше всего во время заключения ему не хватало общения с семьей и близкими, а также заявил о полной поддержке проведения СВО.