Вашингтон, 12 декабря, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Гражданина США Пола Уилана, осуждённого в России за шпионаж, пообещали вернуть на родину как можно скорее в Госдепартаменте. Об этом сообщил 12 декабря журналистам официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

U.S. Department of State Нед Прайс

Как заявил Нед Прайс, Госдеп намерен проявить всю свою изобретательность и неустанно работать, чтобы сделать всё возможное для скорейшего разрешения его вопроса.

По словам официального представителя Госдепа США, у Вашингтона уже налажен «надлежащий канал» для переговоров с Россией, который действует со времени двустороннего саммита лидеров двух стран в июне 2021 года в Женеве.

Напомним, Пол Уилан был задержан в Москве в 2018 году по подозрению в шпионаже. Он был приговорён к 16 годам лишения свободы, сам Уилан все обвинения в свой адрес отрицает.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Дональд Трамп признался, что во время своего президентского срока отказался обменять россиянина Виктора Бута на осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана.