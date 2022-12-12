Москва, 12 декабря, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Американская баскетболистка Бриттни Грайнер перед своим освобождением и возвращением в США выполнила все необходимые для помилования процедуры. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в беседе с журналистами 12 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Бут и Бриттни Грайнер

«Все необходимые процедуры были выполнены», — сказал Песков, отвечая на вопрос СМИ о том, писала ли спортсменка прошение о помиловании.

Об освобождении российского гражданина Виктора Бута в обмен на баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер было объявлено 8 декабря в эфире телеканала CNN. Позднее эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел России.

Как передает ИА REGNUM, ранее экс-глава США Дональд Трамп заявил, что во время своего президентского срока отказался обменять Виктора Бута на осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана.