Вашингтон, 11 декабря, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Состояние здоровья американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую обменяли на российского гражданина Виктора Бута, является хорошим. Об этом 11 декабря заявил телеканалу ABC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Бут и Бриттни Грайнер

Он отметил, что баскетболистка находится в очень хорошем расположении духа, состояние её здоровья — хорошее.

«По нашим предварительным сообщениям она в очень хорошем расположении духа и состояние здоровья хорошее», — сообщил он.

По словам представителя Белого дома, сейчас Грайнер находится в военном медцентре в Сан-Антонио, который расположен в штате Техас, поскольку специалисты хотят убедиться в том, что «она готова к реинтеграции в американское общество».

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