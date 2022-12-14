Вашингтон, 14 декабря, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В США почти половина принявших участие в опросе граждан не одобрили обмен своей соотечественницы — баскетболистки Бриттни Грайнер — на российского гражданина Виктора Бута.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Бут и Бриттни Грайнер

Согласно данным опроса общественного мнения, который проводила компания Morning Consult, против этого обмена высказались 47% респондентов. Не довольных им среди сторонников республиканской партии оказалось 69%, положительно относятся к нему 6% однопартийцев.

Что касается демократов, то поддержавших процедуру обмена среди них оказалось гораздо больше — 64%. Против высказались 24% опрошенных.

Всего в опросе приняли участие свыше 2 тыс. жителей США. Погрешность составляет около 2%.

Напомним, обмен гражданина России Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием, и американской баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиненной в контрабанде наркотиков, состоялся 8 декабря 2022 года.