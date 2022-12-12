Москва, 12 декабря, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Вернувшийся на родину из американской тюрьмы Виктор Бут вступил в ЛДПР, партбилет ему вручил лидер партии Леонид Слуцкий, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Ldpr.tv ЛДПР

«Долгие годы в застенках — и сегодня он с нами! И мы вернем всех, кто попал в беду за пределами родины», — заявил Слуцкий.

Он выразил уверенность в том, что Бут — сильный духом и мужественный человек — займёт в партии достойное место.

Бут в свою очередь поблагодарил Слуцкого и основателя партии Владимира Жириновского за помощь в вызволении из заточения в США.

В Госдуме во вручении Буту партбилета видят его перспективы стать депутатом нижней палаты парламента.

Бут, отбывавший в США тюремный срок по обвинению в торговле оружием, возвращен на родину в результате договоренности с Вашингтоном о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков.

Если Виктор Бут «продолжит прежнюю линию работы», США «привлекут его к ответственности «, заявил 11 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби.