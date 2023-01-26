Москва, 26 января, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Спецслужбы Соединённых Штатов предлагали гражданину России Виктору Буту политическое убежище. Однако взамен освобождённый в декабре прошлого года Бут должен был предоставить компромат на руководство России. Об этом 26 января он рассказал в интервью телеканалу «Россия-1».

Владимир Федоренко/РИА Новости Виктор Бут

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Компрометирующие сведения о российских властях американская сторона пыталась получить от Бута во время допросов.

«Если я буду предоставлять, как они говорят, компромат, или «грязь» на их сленге, на наше руководство, то тогда, возможно, предоставят убежище и моей семье», ― рассказал предприниматель.

Он также добавил, что подобные предложения делались и его супруге Алле, когда она была первый раз в Америке. По словом Бута, его предупредили, что в случае отказа предоставить компромат, он будет «сидеть до последней секунды своего срока как пример другим русским».

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Как сообщало ИА REGNUM, гражданин России Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2012 году суд признал его виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии», которая в США отнесена к террористическим, и приговорил к 25 годам тюрьмы. Он сам своей вины не признал.

8 декабря 2022 года состоялся обмен Бута, который провел 14 лет в американской тюрьме, на гражданку США Бриттни Грайнер, осуждённую российским судом за контрабанду наркотиков.