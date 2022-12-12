Москва, 12 декабря, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Решение Виктора Бута, возвращённого в Россию из американского заключения по обмену, вступить в ЛДПР является его личным выбором, сообщил 12 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«По Буту — в данном случае, это не наш вопрос, это личный выбор Бута, — сказал Песков. — Если он для себя видит партийные перспективы, ну и слава богу».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Виктор Бут принял решение вступить в ЛДПР. В Россию он вернулся 8 декабря: российского бизнесмена обменяли на американку Бриттни Грайнер, которая в РФ была осуждена за контрабанду наркотиков.